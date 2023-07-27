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Власти Крыма запретили проезд гражданских на Арабатскую стрелку

11:19
  • четверг
  • 27 июля 2023

Ограничения необходимы для "локализации угроз безопасности"

Проезд гражданских лиц на Арабатскую стрелку, соединяющую восточную часть Крыма с Херсонской областью, запрещен. О решении оперативного штаба сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ по республике. Утоняется, что ограничения начнут действовать с  20:00 31 июля.

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Запрет будет действовать до особого распоряжения. Поясняется, что ограничения необходимы для "локализации угроз безопасности" населению Крыма, военным и инфраструктурным объектам на территории республики. Как отметили в погрануправлении, попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб и граждане, выполняющие работы оборонного значения и по ликвидации ЧС.

В конце прошлого года власти Херсонской области объявили о планах строительства нового города на 30 тысяч жителей на территории косы Арабатская стрелка. План одобрил и президент России Владимир Путин. Позже сообщалось, что один из кварталов города уже построен. А глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о разработке плана строительства дороги по Арабатской стрелке, которая могла бы сократить сухопутный коридор в направлении Крымского моста, передает "Интерфакс".

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