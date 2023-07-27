Собянин: Дорога "Мамыри - Пенино - Шарапово" в ТиНАО готова на 45%

Она снизит нагрузку на Калужское и Киевское шоссе

Новая дорога "Мамыри-Пенино-Шарапово" снизит нагрузку на Калужское и Киевское шоссе.

Дорога тянется от улицы Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген до федеральной трассы М3. В настоящее время ее готовность составляет 45%, дорогу планируют открыть в 2024 году.

Для пересечения с трассой будут построены путепроводы тоннельного типа, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Также будут возведены мост через реку Сосенку и путепровод в районе СНТ "Родник".

Благодаря дороге "Мамыри — Пенино — Шарапово" снизится нагрузка на Калужское и Киевское шоссе на участке от МКАД до Новых Ватутинок, улучшится доступность ряда населенных пунктов: Мосрентген, Мамыри, Николо-Хованское, Летово, Пенино.

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