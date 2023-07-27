От снарядов ВСУ в Донбассе погибли 228 детей

Этот скорбный список ведут с 2014 года

Список детей, убитых киевским режимом, продолжает пополняться, с 2014 года от украинских снарядов погибли 228 детей. Об этом рассказал 27 июля, в годовщину Дня памяти детей – жертв войны в Донбассе временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Как написал политик в своем Telegram-канале, власти Донбасса хотят, чтобы дипломатические сотрудники видели, какие преступления совершают правительства их стран, когда оказывают очередную помощь украинскому режиму.

Пушилин подчеркнул, что "мы не надеемся, что у кого-то проснется совесть, но мировое сообщество должно знать, кто именно виноват в гибели детей Донбасса", однако "наша задача сделать, так чтоб ни один военный преступник не ушел от наказания".

В июне российская сторона на форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые в истории этого переговорного органа продемонстрировала доказательства преступлений Киева при спонсорстве США.

Речь идет о фрагментах американских снарядов системы залпового огня М142 HIMARS, полученных от российских войск из зоны проведения специальной военной операции в Донбассе — "прямиком с тех мест, где киевский режим продолжает безнаказанно творить акты криминального беспредела".

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