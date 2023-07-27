Оборонный комитет Совфеда поддержал поправки о призывном возрасте

В случае принятия поправок он составит 18-30 лет

Комитет Совета Федерации России по обороне и безопасности рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон об повышении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет и сохранении нижней границы на уровне 18 лет. Об этом рассказал в четверг, 27 июля, член комитета Константин Басюк.

Как сообщил ТАСС первый зампред комитета Владимир Кожин, комитет проголосовал единогласно.

Наряду с этим комитет запрет выезда из России для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявила, что верхняя палата парламента одобрит данные поправки. При этом она заявила, что нет каких-либо причин для общественного резонанса, поскольку продолжительность срочной службы в армии останется прежней — один год.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснял, почему в его комитете предложили не поднимать нижнюю планку призывного возраста. Он сначала заявил, что российская молодежь хочет служить в армии с 18 лет, а потом отметил сложную демографическую ситуацию в стране. Парламентарий напомнил, что в весенний призыв 2023 года было призвано 147 тысяч человек, а "чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы".

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