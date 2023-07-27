ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Оборонный комитет Совфеда поддержал поправки о призывном возрасте

12:03
  • четверг
  • 27 июля 2023

В случае принятия поправок он составит 18-30 лет

Комитет Совета Федерации России по обороне и безопасности рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон об повышении верхней границы призывного возраста срочной службы до 30 лет и сохранении нижней границы на уровне 18 лет. Об этом рассказал в четверг, 27 июля, член комитета Константин Басюк.
Госдума приняла поправку о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет

Как сообщил ТАСС первый зампред комитета Владимир Кожин, комитет проголосовал единогласно. 

Наряду с этим комитет запрет выезда из России для граждан, подлежащих призыву на военную службу, с момента направления им повестки, в том числе по месту работы или учебы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявила, что верхняя палата парламента одобрит данные поправки. При этом она заявила, что нет каких-либо причин для общественного резонанса, поскольку продолжительность срочной службы в армии останется прежней — один год.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснял, почему в его комитете предложили не поднимать нижнюю планку призывного возраста. Он сначала заявил, что российская молодежь хочет служить в армии с 18 лет, а потом отметил сложную демографическую ситуацию в стране. Парламентарий напомнил, что в весенний призыв 2023 года было призвано 147 тысяч человек, а "чтобы эта цифра была устойчивой и было, кого отбирать, для этого расширяем соответствующие границы".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Призывники
Призывники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.