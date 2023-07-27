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Путин отметил рост торговых связей с африканскими странами

11:50
  • четверг
  • 27 июля 2023

Сложности пандемии и санкции не помешали

Сложности пандемии и антироссийские санкции не помешали росту торговых связей с африканскими странами. Товарооборот в 2023 году увеличился почти на 35%, заявил президент России Владимир Путин.

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Российский лидер встретился с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом. Встреча проходит на полях саммита "Россия-Африка" в Санкт-Петербурге.

Как отметил Путин, в 2022 году объем взаимной торговли России с африканскими странами достиг 189 миллиардов долларов. А в первом полугодии 2023-го товарооборот увеличился еще почти на 35%, передает РИА Новости.

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