Вертолет Ми-8 загорелся при заходе на посадку на Алтае

Погибли шесть человек

Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту загорелся при посадке в Тюнгуре в Республике Алтай.

Вертолет летел гору на Белуху - высочайшую горную вершину Сибири. При заходе на посадку машина задела электрические провода, упала и загорелась.

По предварительным данным, погибли шесть человек, еще семеро пострадали, сообщили ТАСС в медицинских службах. У пострадавших серьезные ожоги и множественные переломы. Всего на борту находились 13 человек.

В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы. От рухнувшего вертолета практически ничего не осталось.

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