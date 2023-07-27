Шойгу заявил о намерении России укреплять сотрудничество с КНДР

Российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в четверг, 27 июля, заявил, что Россия намерена укреплять взаимовыгодное сотрудничество с КНДР.

Как подчеркнул глава Минобороны России, речь идет о сотрудничестве, отвечающем взаимным интересам двух государств, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын 26 июля принял в Пхеньяне военную делегацию России во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. В Северной Корее отметили, что данная встреча поможет дальнейшему углублению связей между двумя странами. Политики обсуждали темы национальной, региональной и международной безопасности, причем "оценки двух сторон по обсуждаемым вопросам совпали".

Ранее посол КНДР в Российской Федерации Син Хон Чхол заявлял, что Пхеньян дорожит традицией корейско-российской дружбы и солидарности, сложившейся в борьбе против общего врага. Дипломат отметил, что два государства за последние несколько лет укрепили стратегическое взаимодействие, направленное на обеспечение безопасности в Северо-Восточной Азии и в мире.

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