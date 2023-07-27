Собянин: Устаревшие торговые центры столицы обновят по аналогии с рынками

В Москве ТЦ не так уж много

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 27 июля, рассказал о запуске новых досуговых и образовательных площадок в торговых центрах столицы.

Как написал градоначальник в своем личном блоге, столичные власти утвердили программу выделения грантов предпринимателям, которые приводят в порядок фасады, а также расширяют площади под досуговую и развлекательную деятельность в торговых центрах.

Мэр отметил, что, с одной стороны, уже много торговых центров, которые морально и архитектурно не соответствуют каким-либо нормам. С другой стороны, торговые центры – место притяжения жителей, и если его снести, "то там уже никогда ничего такого не будет, там поставят жилой дом в лучшем случае". Собянин подчеркнул, что он противник того, чтобы сносить торговые центры в Москве, если только речь не идет о самострое.

При этом в Москве ТЦ не так уж много — торговых площадей меньше, чем в Европе, однако торговля все больше переходит в цифровую форму, в интернет, доставку и так далее. На этом фоне "ко мне приходят один за другим, десятки владельцев этих торговых центров и говорят: "Давайте мы снесем, давайте мы построим здесь дом, будет все прекрасно и так далее, москвичи будут рады", рассказал Собянин. Однако он предложил площади, которые освобождаются от торговли, сделать досуговыми, как в современных торговых центрах, привлечь социально ориентированный малый бизнес.

Сергей Собянин напомнил, что недавно было принято решение о выделении грантов торговым центрам, которые хотят провести такую реорганизацию.

Сегодня московские рынки, как и московские рестораны, московские кафе становятся брендом Москвы. Мы их не снесли, а наоборот, помогли реорганизоваться, добавил Сергей Собянин.

Ранее Собянин, поздравляя работников торговли с профессиональным праздником, отмечал, что в Москве больше 65 тысяч магазинов, почти 700 торговых центров и свыше 21 тысячи ресторанов и кафе. В этой очень важной сфере трудятся около двух миллионов человек: продавцы, кассиры, менеджеры, логисты и многие другие. В последние годы бьют все рекорды онлайн-продажи. Сотрудники успешно перестроились под новые реалии.

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