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Командиры ВСУ рассказали о хаосе в рядах украинской армии

12:34
  • четверг
  • 27 июля 2023

Атаки превращались в спасательные операции

Настоящий хаос царил в рядах Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления. Как рассказали офицеры ВСУ британскому изданию Financial Times, украинские подразделения зачастую открывали дружественный огонь. Атаки ВСУ после встречи с российскими вертолетами и минными заграждениями превращались в спасательные операции.

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Позже, в ходе наступления на южном участке фронта, ВСУ тайно задействовали резервы. Об этом сообщил изданию командир украинского 78-го полка специального назначения с позывным Султан. Эту информацию подтвердили и другие украинские военные, не пожелавшие раскрывать свою личность.

ВСУ перешли в контрнаступление 4 июня. На сегодняшний день западные военные эксперты признали, что операция потерпела провал. Президент России Владимир Путин на днях отметил, что никаких результатов объявленного наступления нет.

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