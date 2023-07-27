После крушения вертолета на Алтае возбуждено уголовное дело

Погибли шесть человек

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-8 на Алтае, в результате которого погибли шесть человек и пострадали семеро. Об этом в четверг, 27 июля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавших доставят вертолетом в Барнаул, при этом отмечается, что члены экипажа вертолета ранений не получили.

Загоревшийся после крушении вертолет Ми-8 потушен, до того возгорание было локализовано на площади 150 квадратных метров, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Росавиации уточнили, что вертолет перевозил экскурсионную группу. Всего на борту было 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров.

В Министерстве иностранных дел Белоруссии рассказали, что один из находившихся на борту — гражданин республики. Посольство Беларуси в России уточняет обстоятельства трагедии и состояние здоровья белорусского гражданина. Дипломаты готовы оказать необходимое консульско-правовое содействие.

Как отмечает Telegram-канал Baza, во время посадки вертолет лопастями задел столб линии электропередач, после чего упал и загорелся.

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