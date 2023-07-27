Скончалась актриса Нина Дробышева

Ей было 84 года

Умерла народная артистка России Нина Дробышева, ей было 84 года.

Актрисы не стало сегодня ночью после продолжительной болезни, об этом в четверг, 27 июля, сообщила РИА Новости пресс-служба театр Моссовета.

"Масштаб ее таланта невозможно переоценить <…> Коллектив театра глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Информацию о дате прощания и похоронах сообщает позднее, отметили в театре.

Нина Дробышева - старейшая актриса Театра имени Моссовета, она служила в нем с 1962 года. Также она снялась в таких фильмах, как "Чистое небо", "Два капитана", "Улица полна неожиданностей" и других.

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