России при этом мешают снабжать Африку удобрениями

Страны Запада препятствуют России помогать странам Африки, хотя речь идет о безвозмездных поставках сельхозпродукции и удобрений. Такое заявление сделал в четверг, 27 июля, российский лидер Владимир Путин.

Президент отметил, что "кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась и направляла деньги на военные цели", однако в случае с зерном и удобрениями для Африки поставки являются исключительно бесплатными.

Тем не менее, западные страны не пропускают такие российские грузы, "несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам", сообщает РИА Новости.

Ранее Путин отмечал, что зерновая сделка была призвана помочь беднейшим странам мира в решении проблемы голода. Однако в действительности договоренность, которую на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины.

При этом посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров рассказал, что многие страны Африки обратились к Москве с просьбами о безвозмездных поставках зерна, поскольку "ситуация с голодом на африканском континенте тяжелая". Озеров подчеркнул, что эти обращения "приняты в работу и по мере возможности будут реализовываться".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"