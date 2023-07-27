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Путин пообещал африканским странам российское зерно

13:04
  • четверг
  • 27 июля 2023

Россия в состоянии заместить поставки с Украины

Страны Африки получат российское зерно - как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся государствам. Россия в состоянии заместить поставки с Украины, заявил российский президент Владимир Путин.

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Путин подчеркнул, что Россия, несмотря на все ограничения, экспортировала в Африку только за первое полугодие 2023 года 10 миллионов тонн зерна. Поставки будут продолжаться - в том числе и в качестве гуманитарной помощи по линии Продовольственной программы ООН, сказал российский лидер на пленарном заседании саммита "Россия-Африка" в Петербурге.

Глава государства напомнил, что в России в этом году вновь ожидается рекордный урожай. Москва готова уже в ближайшее время поставить по 25-50 тысяч тонн зерна в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрею, передает РИА Новости.

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