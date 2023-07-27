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Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Нигер

13:35
  • четверг
  • 27 июля 2023

Москва привала к миру

МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Нигер до полной нормализации обстановки.
Президента Нигера взяли в заложники сотрудники службы безопасности

Москва надеется на скорейшее урегулирование кризиса в стране. Стороны конфликта должны воздержаться от применения силы. Сложившуюся ситуацию нужно решить мирным диалогом,

Россияне в ходе конфликта не пострадали, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

О пытке мятежа в Нигере стало известно накануне. Военные президентской гвардии захватили резиденцию президента и заявили о свержении  Мохамеда Базума. Закрыты границы, по всей территории страны введён комендантский час

Местные СМИ пишут, что предполагаемой причиной мятежа стали намерения Базума уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

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