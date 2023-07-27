Власти скрывают: ЦРУ прячет от землян разбившиеся НЛО

Проблему рассматривают на слушаниях в Конгрессе США

Надзорный подкомитет Конгресса США провел слушания по теме НЛО. Конгрессмены выслушали бывшего сотрудника спецслужб, утверждающего, что американские власти уже много лет изучают разбившиеся инопланетные аппараты.

36-летний Дэвид Груш — бывший сотрудник Национального управления военно-космической разведки США. Он утверждает, что с 2019 года участвовал в работе секретной государственной комиссии по изучению "неопознанных летающих феноменов" - и даже в течение нескольких месяцев был одним из ее руководителей.

По словам Груша, за время работы в комиссии он получил свидетельства того, что власти знают о существовании пришельцев и скрывают это. Сам он ни разу не видел инопланетные аппараты, однако неоднократно общался с высокопоставленными сотрудниками спецслужб и военными, которые участвовали в их поиске и захвате. Офицер отметил, что некоторые объекты были получены в исправном состоянии и по размерам сопоставимы с футбольным полем. Кроме Груша, на слушаниях выступили отставные военные пилоты, видевшие неопознанные объекты своими глазами, передает "Лента.ру".

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