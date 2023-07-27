Вашингтон саботировал мир между Москвой и Киевом, заявил политик

США хотят войны с Россией, поэтому саботируют мирные переговоры между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший.

Политик заявил в эфире телеканала Fox News, что США много лет следовали своему плану, стремясь ослабить и победить Россию. Зеленский победил на выборах президента Украины, поскольку построил свою кампанию на подписании Минского соглашения, "но как только он сел в президентское кресло, Виктория Нуланд и Белый дом ему сказали, что ему так делать нельзя".

При этом когда весной 2022 года Москва и Киев вели мирные переговоры, Белый дом использовал Бориса Джонсона, занимавшего в тот момент поста премьер-министра Великобритании, чтобы саботировать это соглашение, заявил Кеннеди-младший.

Ранее Кеннеди-младший заявил, что Украина усилиями американских властей превратилась в пешку в прокси-войне между Россией и США. Он напомнил, что 1992 году России обещали, что НАТО не приблизится к ее границам ни на дюйм, а в результате альянс прошел уже тысячи километров и продолжает расширяться.

Кеннеди-младший заверил, что в случае своей победы на выборах президента Соединенных Штатов он намерен возобновить диалог с Россией по контролю над вооружениями. По мнению политика, как только США прекратят идти по пути эскалации и провоцирования конфликтов, Москва продемонстрирует склонность к компромиссу.

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