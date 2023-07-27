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Глава "Росатома" рассказал о тревожной обстановке на ЗАЭС

14:01
  • четверг
  • 27 июля 2023

Киев не оставляет попыток устроить ядерную провокацию

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызывает тревогу, но находится под контролем. Об этом в четверг, 27 июля, рассказал руководитель "Росатома" Алексей Лихачев.
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Лихачев подчеркнул, что ЗАЭС "будет находиться в зоне повышенного интереса киевских властей, что будут предприняты дополнительные попытки для ее захвата, возможной атаки".

При этом российская армия и Росгвардия предпринимают все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность ядерного объекта. Технические специалисты контролируют уровень воды в пруду-охладителе, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что утверждение министра энергетики Украины о том, что реактор на Запорожской АЭС может взорваться в любой момент, не соответствует действительности. Он подчеркнул, что слова украинского политика — это "абсолютная ложь и элемент психологической операции", со стороны России на атомной станции строго соблюдается технологический регламент и правила эксплуатационной безопасности.

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