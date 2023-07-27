ФСБ пресекла попытку теракта на корабле Черноморского флота

Украина завербовала одного из российских военнослужащих

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла попытку спецслужб Украины совершить теракт на корабле Черноморского флота, который нес высокоточное ракетное вооружение.

Задержан военнослужащий Военно-морского флота (ВМФ) России, завербованный Украиной. У него нашли две самодельных бомбы общей массой 1 килограмм в тротиловом эквиваленте. Кроме того, военный подозревается в передаче Украине государственной тайны, отметили в ЦОС ФСБ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Террористический акт", "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Государственная измена", "Разглашение сведений, составляющих государственную тайну".

Ранее ФСБ нашла следы взрывчатки на борту сухогруза, который следовал из Турции в Россию. Судно направлялось в Ростов-на-Дону для погрузки зерна, однако ему отказали в проходе через Керченский пролив.

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