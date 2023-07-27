Крушение вертолета на Алтае: шесть человек погибли

Еще девять пострадали

Шесть человек погибли, ещё девять пострадали в результате крушения вертолёта Ми-8 в Республике Алтай. Катастрофа произошла сегодня в районе села Тюнгур. Известно, что на борту находилась группа туристов. По предварительным данным, воздушное судно при заходе на посадку задело электропровода, упало на землю и загорелось.

Вертолёт Ми-8 с туристами на борту заходит на посадку, но уже буквально в нескольких метрах от земли снова поднимется и задевает лопастями линии электропередачи. Через несколько мгновений машина уже горит.

Крушение произошло неподалёку от села Тюнгур, где расположены базы отдыха и начинаются маршруты на гору Белокуриха - популярное туристическое направление. Ми-8 упал в непосредственной близости от жилых построек.

Вертолёт принадлежал местной авиакомпании. На борту находились 16 человек: 13 пассажиров и 3 члена экипажа. Шестеро погибли на месте, у семерых - ожоги. Всех экстренно госпитализировали. Двое пострадавших сейчас в тяжёлом состоянии.

Сейчас спасатели занимаются ликвидацией последствий, на месте работают почти 30 человек и 10 единиц техники. К месту крушения отправилась команда следователей-криминалистов, они выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности эксплуатации транспорта".

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