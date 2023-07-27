Собянин открыл после реконструкции московский городской вокзал "Тимирязевская" МЦД-1

Работы по реконструкции начались в 2019-м году

На севере Москвы сегодня заработал новый городской вокзал - "Тимирязевская". В его открытии принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Раньше на этом месте располагалась обычная платформа, которой пользовались только местные жители. Но после реконструкции всё изменилось.

Красиво и главное удобно. Станция "Тимирязевская" Первого московского диаметра стала еще одним современным городским вокзалом. Он объединяет серую линию метро, МЦД-1 и маршруты наземного транспорта. Раньше здесь была обычная железнодорожная платформа, которая не соответствовала новым стандартам московского транспорта.

"Это, на самом деле, большой плюс, потому что раньше, выходя из электрички, мы шли по улице. А там, может быть, и дождь, и гроза. И приходилось идти по улице. А сейчас, конечно, очень удобно - спустился и сразу в метро", - говорит Виктория.

Работы по реконструкции начались в 2019-м. Строителям пришлось работать в непростых условиях - без остановки движения электропоездов. Теперь здесь современный городской вокзал площадью 8 тысяч квадратных метров. Итоги работы сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин вместе с коллегами из РЖД.

"В свое время построили здесь МЦД, платформу сделали. Ну понятно, она была некомфортная. Поэтому постепенно на базе таких вот транспортных узлов между метро, железной дорогой строим настоящие городские вокзалы, которые нисколько не хуже, чем станции метро. С эскалаторами, лифтами, кассовыми залами, торговыми залами. И соединяем метро и железную дорогу. И соединяем разные микрорайоны пешеходными переходами", - отметил Собянин.

Две новые высокие платформы оборудованы навесами на всю длину. А это значит, что пассажиры теперь защищены от солнца и осадков. Заблудиться невозможно - везде информационные табло и понятная система навигации. А пересадку между метро и МЦД-1, не выходя на улицу, можно сделать всего за одну-две минуты.

"Объект полностью адаптирован для всех групп населения, оснащен вертикальным транспортом. Это 8 эскалаторов, 5 лифтов, дополнительно мы сделали зону ожидания, которая находится внутри турникетной линейки, где пассажир в перерыве между электропоездами может отдохнуть, подключиться к сети Wi-Fi, ну и полностью воспользоваться нашими сервисами", - рассказал Юрий Быховский, заместитель начальника центральной дирекции пассажирских обустройств филиала ОАО "РЖД".

Пассажирский вестибюль - это еще и безопасный пешеходный переход через железную дорогу. Изменилась и территория вокруг станции. Появились 7 новых наземных пешеходных перехода. Скоро закончится строительство и подземного - вблизи пересечения Дмитровского шоссе и улицы Академика Лисицына. Со временем здесь появятся парковки для автомобилей и новая стоянка такси.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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