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Мужчина с ножом ограбил магазин на юго-востоке Москвы

15:06
  • четверг
  • 27 июля 2023

Преступник задержан

В Москве суд арестовал мужчину, который совершил разбойное нападение на магазин.

Рано утром 31-летний злоумышленник зашёл в супермаркет на Братиславской улице. Сразу направился к стеллажам с алкоголем. И начал уверено складывать бутылки в  рюкзак. Набив его под завязку, мужчина, прихватив средства личной гигиены, поспешил к выходу. Причём мимо кассы.

Дорогу ему преградили сотрудники торговой точки, но на этот случай у грабителя был припасён нож. Так что скрыться ему всё же удалось. Правда, вскоре полиция выследила злоумышленника по камерам наблюдения и задержала.

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