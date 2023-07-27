В столице стартовал фестиваль центров "Московского долголетия"

Каждый день фестиваля посвящён определенной активности

В Москве проходит фестиваль центров "Московского долголетия". Масштабному проекту исполнилось 4 года. Программа насыщенная. Много интеллектуальных, спортивных и кулинарных мастер-классов. А также увлекательных квестов. Да и просто приятного общения.

Первый центр "Московского долголетия" открылся в Марьиной роще в 2019-м году. А потом горожане "серебряного" возраста уже сами начали объединяться в клубы по интересам. Сейчас в столице - уже 86 таких мест. Где пожилые москвичи проводят досуг интересно и с пользой для здоровья.

"Наши активные посетители и лидеры клубов выступили с идеей провести фестиваль самоорганизованных клубов, где каждый клуб в каждом центре выступает с открытыми занятиями, мастер-классами, лекциями, куда приглашаются все желающие. Каждый день фестиваля посвящён определенной активности. Например, сегодня марафон творческих клубов", - рассказал замруководителя сети центров "Московского долголетия" Владимир Каменских.

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