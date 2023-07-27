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В Склифе врачи провели уникальную операцию на бедренной артерии

15:12
  • четверг
  • 27 июля 2023

Работа ювелирная и очень сложная

Когда счёт идёт на минуты! Врачи Института Склифосовского вернули москвичке возможность ходить. В клинику она попала в крайне тяжёлом состоянии: крупная аневризма подколенной артерии могла привести к ампутации ноги.
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Лидия Александровна до конца не верит в то, что может вот так спокойно и без боли сегодня стоять у окна. На собственных ногах. Острую боль под коленом пенсионерка почувствовала, вернувшись с дачи. Терпеть не стала и обратилась в скорую помощь. И это был тот самый случай, когда промедление могло иметь непредсказуемые последствия.

"Очень было страшно. Но видите, врачи хорошие. Значит, они не допустили, чтобы у меня что-то случилось дальше плохое", - говорит пациентка.

На скорой пациентку экстренно привезли в НИИ Склифосовского. Врачи быстро определили – у женщины крупная аневризма подколенной артерии - расширение сосуда, которое приводит к постепенному истончению его стенок. В месте поражения артерия увеличилась в 8 раз. В голень кровь практически не поступала. Счет времени шёл уже на минуты. В любой момент ткани могли начать отмирать, и тогда ампутация была бы неизбежна.

"Пациентка поступила с острой ишемией нижней конечности. Ограничение движения чувствительности вследствие тромбоза аневризмы подколенной артерии и артерии голени. Ранее такие больные были признаны инкурабельными, и выполнялась ампутация. Поэтому эта операция, то, что мы выполнили, является уникальной", - рассказал Артем Демьянов, заведующий отделением ССХ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Уникальность не только в том, что спасли человека от тяжелой инвалидности. Она проводилась с помощью самого передового медицинского оборудования и так называемой гибридной операции. В одном зале одновременно работали несколько разнопрофильных специалистов. Так, помощь пациентке оказывали сосудистые и рентгенэндоваскулярные хирурги. До появления скоропомощных центров такой возможности у врачей не было.

"Хирургическим путем восстановить кровоток по артериям голени практически невозможно. Поэтому в данной ситуации мы выполнили протезирование бедренной артерии, после чего подсоединились рентгенэндоваскулярные хирурги и выполнили восстановление кровотока по артериям голени", - пояснил Игорь Михайлов, заведующий научным отделением неотложной сосудистой хирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Резать ничего не пришлось, признаются врачи. Всю операцию провели через микропроколы. Работа ювелирная и очень сложная. Но пациент при этом встаёт на ноги на следующий день.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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