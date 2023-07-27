В элитном ЖК на западе Москвы разгорелся скандал из-за собак

Жильцы не могут поделить общую придомовую территорию

Жители ЖК на западе Москвы не могут поделить общую придомовую территорию. Одни считают, что двор - не место для выгула собак. Другие - наоборот. Страсти накалились настолько, что дело дошло до угроз и даже хулиганства. Как собственникам уладить конфликт, сохранив нормальные человеческие отношения?

В элитном жилищном комплексе на западе Москвы - совсем нешуточный скандал. Догхантеры против владельцев собак. Вот такое видео от стилиста Мики появилось в соцсетях. Девушка рассказывает - сидела на лавочке вместе со своим бульдогом, как вдруг к ней подошёл с угрозами молодой человек:

"Он начал на нас кричать, ругаться, агрессировать, от него поступали такие фразы, как застрелить собаку, в общем, все фразы, которые он говорил, про то, что он готов убить животное".

Дальше - больше. Конфликт в жилищном комплексе только набирал обороты. По словам жильцов, Ислам Осмаев угрожал и другим собачникам и даже нанял охранников, чтобы дежурили в закрытом дворе. А в соцсетях жителей появились сообщения, будто бы на территории ЖК уже раскидан яд для собак. В результате страсти накалились настолько, что пришлось вызывать полицию. Но досталось и ей, и работавшим на месте журналистам.

"Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина, который был доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств. В отношении задержанного составлен административный материал по статье КОАП РФ - мелкое хулиганство, который для принятия решения будет направлен в судебные органы", - сообщил Аркадий Баширов, дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Интересы у всех жильцов, безусловно, разные. Одни защищают детей. Другие же считают, что не стоит обижать и собак. Владельцы собак утверждают - на территории закрытого двора со своими питомцами не гуляют, выходят за ворота. И там тоже стараются всё убирать.

Многие говорят - ситуацию должна отрегулировать администрация жилищного комплекса. Но это не в её компетенции. Решать должны сами жильцы на общем собрании.

"Придомовая территория является местом общего пользования и в равной степени принадлежит всем собственникам. Если собственники жилых помещений на голосовании принимают решение о запрете выгула, то они должны организовать место, где владельцы домашних животных будут осуществлять этот выгул", - пояснила юрист Евгения Галкина.

Это как раз тот случай, когда каждому из жильцов, чтобы избежать конфликтов, элементарно стоит помнить не только о своих правах, но и об обязанностях. И сохранять человеческий облик.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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