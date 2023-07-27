Нелегальный рыбный цех обнаружили в Подмосковье

Ценные породы рыб валялись на полу в грязи

Тонну рыбы семейства осетровых обнаружили полицейские, в нелегальном цеху, в Подмосковье. В грязных помещениях, прямо на полу были свалены сотни тушек краснокнижных рыб. Там их мыли, коптили и хранили. За гигиеной, конечно, никто не следил. А этикетки на продукцию наклеивались так, чтобы она всегда была свежей. В цеху также хранились упаковка, документация и даже бухгалтерские записи.

Кроме того, на территории подпольного предприятия, в тайнике автомобиля обнаружили еще более 140 тушек рыб. Кто был вовлечён в незаконный бизнес, выясняют следователи.

"Образцы особо ценных и охраняемых водных биологических ресурсов направлены для исследования во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 258.1 УК РФ. Полицейскими проводятся мероприятия по розыску и задержанию всех причастных к противоправной деятельности", - сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.

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