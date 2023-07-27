Россия ударила по аэродромам и пунктам управления ВСУ

Цель достигнута

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а также западного оружия.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке министерства.

Накануне истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск "Запад" нанес два удара по скоплению живой силы и техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ на купянском направлении.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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