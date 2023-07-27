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Украина вновь продлила военное положение и мобилизацию

14:29
  • четверг
  • 27 июля 2023

Россия продолжает спецоперацию

Верховная рада Украины в четверг, 27 июля, продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации.
Командиры ВСУ рассказали о хаосе в рядах украинской армии

Их сроки пролонгированы еще на 90 суток, до 15 ноября 2023 года. Продление осуществляется регулярно с начала российской специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор предупредил, что повторное контрнаступление Украины приведет к "полному разгрому" оставшихся механизированных и пеших бригад ВСУ. Он также добавил, что в ходе анонсированного странами Запада украинского контрнаступления солдаты ВСУ понесли колоссальные потери. Дефицит личного состава и тяжелой наступательной техники не позволит украинской армии совершить повторное наступление, заключил аналитик.  

До того западные СМИ отмечали, что Киев перебрасывает на фронт едва обученных призывников. В результате продолжительность жизни украинского солдата на некоторых участках передовой достигает всего четырех часов.

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