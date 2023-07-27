Россиянам разрешили оплачивать налоги через портал "Госуслуги"

Новый сервис работает только для физлиц

Возможность оплаты имущественного, земельного, транспортного налогов и налога на доходы физических лиц стала возможна для граждан России через портал "Госуслуги". Об этом в четверг, 27 июля, рассказали в Минцифры.

Ведомство подчеркнуло, что пока данная услуга доступна только для физических лиц.

Чтобы ею воспользоваться, требуется направить в Федеральную налоговую службу согласие на получение налоговых уведомлений и подписать заявление в приложении "Госключ", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с главой "Ростелекома" Михаилом Осеевским обсудил развитие цифровой инфраструктуры, а также расширение списка социально значимых услуг, доступных в электронном виде. Осеевский также доложил президенту о реализации проекта "Устранение цифрового неравенства". Он предполагает цифровизацию небольших населенных пунктов. Кроме того, в планах компании к 2030 году обеспечить широкополосным доступом в интернет 97: домохозяйств страны.

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