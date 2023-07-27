Херш обвинил администрацию Байдена в организации атак на Крымский мост

Применялись американские технологии

Администрация президента США Джо Байдена сыграла существенную роль в атаках на Крымский мост.

Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на слова неназванного чиновника США.

Публицист отметил, что в обеих атаках на мост прослеживается американская технология с дистанционным управлением беспилотниками. Вашингтон не сильно задумывается над тем, какая у России будет реакция на атаки, передает РИА Новости.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог делать все, что захочет", - добавил Херш.

Первая атака на Крымский мост произошла утром 8 октября 2022 года. Взорвался грузовик, загорелись цистерны проходящего по железнодорожной части моста грузового поезда. В результате теракта обрушились два пролета автомобильной части, идущей в сторону полуострова.

Вторая атака случилась в ночь на 17 июля 2023 года. Украинские надводные беспилотники нанесли удар по Крымскому мосту, было повреждено дорожное полотно. Жертвами теракта стали два человека — муж и жена из Белгородской области, приехавшие в Крым отдохнуть. Их дочь-подросток пострадала и была госпитализирована.

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