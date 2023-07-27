ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Херш обвинил администрацию Байдена в организации атак на Крымский мост

14:34
  • четверг
  • 27 июля 2023

Применялись американские технологии

Администрация президента США Джо Байдена сыграла существенную роль в атаках на Крымский мост.

Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на слова неназванного чиновника США.

Публицист отметил, что в обеих атаках на мост прослеживается американская технология с дистанционным управлением беспилотниками. Вашингтон не сильно задумывается над тем, какая у России будет реакция на атаки, передает РИА Новости.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог делать все, что захочет", - добавил Херш.

Первая атака на Крымский мост произошла утром 8 октября 2022 года. Взорвался грузовик, загорелись цистерны проходящего по железнодорожной части моста грузового поезда. В результате теракта обрушились два пролета автомобильной части, идущей в сторону полуострова.

Вторая атака случилась в ночь на 17 июля 2023 года. Украинские надводные беспилотники нанесли удар по Крымскому мосту, было повреждено дорожное полотно. Жертвами теракта стали два человека — муж и жена из Белгородской области, приехавшие в Крым отдохнуть. Их дочь-подросток пострадала и была госпитализирована.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Крымский мост
Крымский мост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.