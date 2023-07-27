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Белгородское село обстреляли со стороны Украины

14:34
  • четверг
  • 27 июля 2023

Пострадал водитель комбайна

ВСУ в очередной раз обстреляли поселок в Белгородской области. Об атаке с украинской стороны сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По данным Гладкова, при обстреле окраины поселка Красное Шебекинского городского округа был ранен комбайнер. Он работал в поле, когда начался обстрел. Мужчина получил осколочное ранение голеностопа.

Раненого доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. По словам Гладкова, пострадавший отправлен на амбулаторное лечение домой. Комбайн повредило снаряда, написал губернатор в Telegram.

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