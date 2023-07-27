США обвинили ВКС России в повреждении еще одного дрона в Сирии

Ранее Пентагон уже обвинял российских летчиков в непрофессионализме

Еще один американский беспилотник MQ-9 получил повреждения из-за действий российского боевого самолета в небе над Сирией. Такое заявление сделали в четверг, 27 июля, источники из числа официальных лиц США.

В Вашингтоне заявили, что российский самолет произвел отстрел ложных тепловых целей, что привело к повреждению американского дрона.

Российское военное командование пока не давало комментариев по этому поводу, сообщает "Интерфакс".

Ранее командование ВВС США обвинило пилота ВКС России в осуществлении "опасных маневров" возле американского самолета в небе над Сирией. Чиновник из Пентагона подчеркнул, что истребитель ВКС России Су-35 пролетел рядом с разведывательным самолетом ВВС США МС-12, подвергнув "опасности" жизни четырех членов экипажа.

Россия при этом указывала, что именно американские самолеты и беспилотники нарушают режим безопасного воздушного пространства в Сирии — продолжаются систематические, целенаправленные и грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции.

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