У Зеленского отобрали квартиру в Ялте

Элитное трехэтажное жилье перешло в собственность Крыма

Владимир Зеленский окончательно лишился квартиры в Ялте. Трехэтажное элитное жилье в Ливадии перешло в собственность Крыма, указано в сообщении на сайте правительства республики.

Госсовет Крыма сообщил о решении национализировать имущество Зеленского 24 мая. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что не позволит "врагам России" зарабатывать в Крыму - по его словам, та же участь ждет крупные винодельческие предприятия и банковские структуры.

Квартира расположена в элитном жилом комплексе "Император" на улице Батурина. В документе отмечено, что с 27 июля 2023 года владельцем объекта является ГАУ "Распорядительная дирекция имущества Республики Крым". Как сообщалось, бывшую собственность Зеленского планируют выставить на аукцион, а вырученные от продажи средства направить на помощь бойцам в зоне СВО.

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