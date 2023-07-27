Скотланд-Ярд раскрыл подробности смерти Шинейд О'Коннор

О смерти певицы стало известно накануне

Тело ирландской певицы Шинейд О'Коннор было найдено в ее доме на юго-востоке Лондона. Об этом в четверг, 27 июля, рассказали в полицейском управлении британской столицы — Скотланд-Ярде.

В ведомстве уточнили, что вызов в правоохранительные органы поступил в 11:18 26 июля. Сообщалось, что женщина находится в бессознательном состоянии по домашнему адресу в районе SE24.

Прибывшие по вызову полицейские констатировали смерть 56-летней женщины на месте. Точную причину смерти О'Коннор предстоит установить коронеру, сообщает ТАСС.

Певица ушла из жизни ровно через полтора года после гибели ее 17-летнего сына. Уточняется, что несовершеннолетний сын О’Коннор покончил жизнь самоубийством после длительной борьбы с депрессией.

Незадолго до своей кончины Шинейд запостила в соцсетях фотографию с сыном, написав при этом, что "живет с ней, как ночное создание".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"