Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков зодиака

Козерогам лучше побыть наедине с собой

Овны

У этого дня далеко не худшие перспективы, особенно если вы не будете затевать ничего нового. Светила в огненных знаках поддержат вас в привычных делах и заботах.

Тельцы

Стабильно и спокойно пройдет день у представителей этого знака, так что некоторые даже могут заскучать. Не ищите приключений, а если они сами нашли вас, действуйте хладнокровно.

Близнецы

Хороший день для переговоров, особенно со старыми знакомыми или проверенными партнерами. А вот выяснять отношения сегодня не стоит, иначе будет очень горячо!

Раки

Деньги и служебные обязанности, нагрузка на работе и дома – невеселые темы, но без них никуда! Сегодня у вас будет возможность спокойно разобраться с этим.

Львы

Влюбленным и творческим представителям знака звезды принесут темы для раздумий. Это хороший момент для того, чтобы пересмотреть свои правила: день подскажет, какие именно.

Девы

Вы будете легко переносить все, что произойдет, и в этом главная прелесть этого дня. Но это не значит, что можно нагрузить себя делами – включайте здравый смысл.

Весы

Друзья сегодня будут для вас источниками вдохновения и в то же время напоминанием о былых ошибках. Что ж, умение признавать свое несовершенство – полезный навык!

Скорпионы

Хороший день для тех представителей знака, которые хотят дать честный ответ на вопрос: "Почему я не зарабатываю миллионы?" Выводы можете записать на бумагу и проанализировать с психологом.

Стрельцы

Звезды буквально подталкивают вас к учебе или занятиям, которые вы когда-то забросили. Подумайте, к чему это, может быть есть причина вернуться назад?

Козероги

Непростой день для представителей знака, особенно ранимых и сентиментальных. Сегодня лучше побыть наедине с собой, почитать мудрую книгу, послушать любимую музыку.

Водолеи

Вы можете столкнуться с теми, кого когда-то обманули или некрасиво уволили. Слово "карма" сегодня будет актуальным и поможет вам переосмыслить прошлое.

Рыбы

Вам захотелось что-то изменить на работе: как максимум – уволиться, как минимум – передвинуть шкаф? Второе гораздо безобиднее, а вот с первым придется подождать!

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