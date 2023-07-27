Варшава планирует обучать солдат из Балтии

На территории Польши теперь будет функционировать специальная академия, предназначенная для обучения военнослужащих управлению американскими реактивными системами залпового огня HIMARS. Об этом в ходе очередного брифинга заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, что первые поставки РСЗО HIMARS польским военным были осуществлены в текущем году.

"Сегодня создана академия HIMARS", - заявил Блащак, чьи слова приводит ТАСС.

При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что создание такого учебного заведения на территории страны позволит польским военным не только быстро и эффективно обучиться управлению американскими артиллерийскими системами, но и перенять "богатый опыт" военнослужащих армии США, которые неоднократно применяли свои боевые навыки в ходе локальных конфликтов на Ближнем Востоке.

Он также добавил, что в "академии HIMARS" смогут обучаться действующие военнослужащие из стран, входящих в состав НАТО. По его словам, создание специализированных центров по обучению солдат управлению РСЗО HIMARS на территории Польши позволит военным из стран Балтии получить "бесценный опыт".

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что политические лидеры Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский ведут тайные переговоры о создании "единого государства". По его словам, такое развитие событий может привести к прямому противостоянию Москвы и Варшавы.

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