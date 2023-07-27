ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отметил активизацию ВСУ на запорожском направлении

15:20
  • четверг
  • 27 июля 2023

Потери украинских подразделений за сутки составили 200 боевиков

ВСУ активизировали боевые действия, в основном на запорожском направлении. За последние сутки украинские подразделения потеряли около 200 человек. При этом российские потери – в десять раз меньше, заявил президент России Владимир Путин.

Путин назвал заботу Запада об Африке пустыми разговорами
Путин пообещал африканским странам российское зерно

Глава государства отметил, что все попытки контрнаступления на российские позиции отбиты, никакого успеха ВСУ не добились. Были уничтожены 39 единиц украинской техники, из них 26 – танки.

Путин также заявил, что за время боев было уничтожено 60% техники ВСУ. При этом 40% уничтоженных целей – на счету летчиков. Президент подчеркнул, что все отличившиеся участники боев в зоне СВО будут представлены к госнаградам, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Уничтоженная техника ВСУ
Уничтоженная техника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.