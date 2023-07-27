Путин отметил активизацию ВСУ на запорожском направлении

Потери украинских подразделений за сутки составили 200 боевиков

ВСУ активизировали боевые действия, в основном на запорожском направлении. За последние сутки украинские подразделения потеряли около 200 человек. При этом российские потери – в десять раз меньше, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что все попытки контрнаступления на российские позиции отбиты, никакого успеха ВСУ не добились. Были уничтожены 39 единиц украинской техники, из них 26 – танки.

Путин также заявил, что за время боев было уничтожено 60% техники ВСУ. При этом 40% уничтоженных целей – на счету летчиков. Президент подчеркнул, что все отличившиеся участники боев в зоне СВО будут представлены к госнаградам, передает РИА Новости.

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