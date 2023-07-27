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В рамках МУФ в "Зарядье" пройдет неделя финансовой грамотности для детей

15:20
  • четверг
  • 27 июля 2023

Программа рассчитана на все возрастные группы

В рамках Московского урбанистического форума на площадке в парке "Зарядье" с 5 по 11 августа пройдет неделя финансовой грамотности для детей и подростков.

"Финансовые знания мы совершенствуем на протяжении всей своей жизни. Но большинство моделей поведения, в том числе финансового, закладывается именно в юном возрасте. Эти навыки позволяют ребятам лучше подготовиться к самостоятельной взрослой жизни, научиться ставить перед собой финансовые цели и достигать их. Неделя финансовой грамотности на Московском урбанистическом форуме задумана как семейный просветительский праздник, где каждый сможет с пользой провести время. В рамках одной площадки мы объединили различные мероприятия для детей и взрослых. Департамент финансов города Москвы приглашает всех москвичей в парк "Зарядье" на неделю финансовой грамотности", – рассказала глава столичного департамента финансов Елены Зяббаровой.

Детская программа недели финансовой грамотности рассчитана на все возрастные группы.

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