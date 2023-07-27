В МЧС уточнили число жертв крушения вертолета на Алтае

Возбуждено уголовное дело

В результате авиакатастрофы с вертолетом Ми-8 на Алтае погибли четыре человека, а не шестеро, как сообщалось прежде. Об этом в четверг, 27 июля, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Ведомство уточнило также сведения о пострадавших — их не семеро, а десять. Таким образом, лишь двоим из 16 человек, находившихся в воздушном судне в момент ЧП, не понадобилась медицинская помощь.

Министерство иностранных дел Белоруссии при этом подтвердило гибель белорусской гражданки при этой авиакатастрофе. Посольство Белоруссии в Москве поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей, сообщает ТАСС.

В Следственном комитете ранее рассказали о возбуждении уголовного дела по факту крушения вертолета и гибели людей. Ход работ по ликвидации последствий ЧС взял на личный контроль глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что в вертолете находились туристы, отправившиеся на экскурсию. Рейс был оформлен официально, со всеми необходимыми документами, заверяли источники, но представители федеральных туроператоров рассказали АТОР, что им не известно о том, кто отправлял эту группу — возможно, перевозку оформляла местная туристическая компания.

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