ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В МЧС уточнили число жертв крушения вертолета на Алтае

15:39
  • четверг
  • 27 июля 2023

Возбуждено уголовное дело

В результате авиакатастрофы с вертолетом Ми-8 на Алтае погибли четыре человека, а не шестеро, как сообщалось прежде. Об этом в четверг, 27 июля, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Крушение вертолета на Алтае: шесть человек погибли

Ведомство уточнило также сведения о пострадавших — их не семеро, а десять. Таким образом, лишь двоим из 16 человек, находившихся в воздушном судне в момент ЧП, не понадобилась медицинская помощь.

Министерство иностранных дел Белоруссии при этом подтвердило гибель белорусской гражданки при этой авиакатастрофе. Посольство Белоруссии в Москве поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей, сообщает ТАСС.

В Следственном комитете ранее рассказали о возбуждении уголовного дела по факту крушения вертолета и гибели людей. Ход работ по ликвидации последствий ЧС взял на личный контроль глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что в вертолете находились туристы, отправившиеся на экскурсию. Рейс был оформлен официально, со всеми необходимыми документами, заверяли источники, но представители федеральных туроператоров рассказали АТОР, что им не известно о том, кто отправлял эту группу — возможно, перевозку оформляла местная туристическая компания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия крушения частного вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в Горном Алтае
Последствия крушения частного вертолета Ми-8 в селе Тюнгур в Горном Алтае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.