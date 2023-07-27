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Россия предупредила об обострении борьбы за африканский рынок вооружения

15:57
  • четверг
  • 27 июля 2023

Россия расширяет сотрудничество со странами Африки

Конкурентная борьба за рынок вооружения африканского континента имеет тенденцию к обострению. Об этом в четверг, 27 июля, рассказал руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
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Он подчеркнул, что африканский континент является одним из самых быстро развивающихся, а авторитет стран Африки на международной арене укрепляется.

При этом руководство стран Африки южнее Сахары, обладая значительным количеством природных ресурсов, уделяют особое внимание укреплению обороноспособности вооруженных сил в связи с усилением деятельности различных террористических группировок.

Шугаев указал на то, что высокие тактико-технические характеристики российской продукции военного назначения позволяют нашей стране занимать одни из лидирующих позиций на рынках вооружений стран Африки, сообщает ТАСС.

Россия продолжает укреплять сотрудничество и партнерские связи с африканскими государствами, однако это не нравится западным странам, хотя Москва подчеркивала, что не формирует каких-либо блоков против других стран.

Источники отмечали, что Госдепартамент может попытаться поссорить Россию и Африку, с этой целью в ЮАР планирует отправиться заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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