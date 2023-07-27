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Судьи дисквалифицировали отказавшуюся пожать руку россиянке украинскую саблистку

18:03
  • четверг
  • 27 июля 2023

Вместо этого победительница покинула соревновательную дорожку

Скандалом закончился поединок саблисток из России и Украины на чемпионате мира по фехтованию в Милане.

Международная федерация по этому виду спорта дисквалифицировала соперницу нашей соотечественницы Ольгу Харлан. Она выиграла бой со счётом 15-7, но по его завершении отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой. Вместо этого победительница пригрозила оружием сопернице и покинула соревновательную дорожку.

По правилам, поединок считается завершённым только после того, как участники отсалютуют друг другу, и арбитр разрешит покинуть дорожку. За нарушение украинку наказали, но и российской спортсменке вопреки регламенту не присудили победу и не позволили продолжить состязания.

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