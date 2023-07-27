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Нацбанк Украины понизил ключевую ставку впервые с июня 2022 года

15:55
  • четверг
  • 27 июля 2023

Сотрудникам регулятора удалось "снизить" темпы роста инфляции в стране

Руководство Национального банка Украины приняло решении о снижении ключевой ставки до 22%, передает информагентство TACC со ссылкой на официальное заявление пресс-службы украинского регулятора.

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"Принято решение о снижении учетной ставки до 22%", - говорится в сообщении.

При этом представители денежно-кредитного регулятора Украины подчеркнули, что новый макроэкономический прогноз предусматривает дальнейшее понижение процентной ставки.

По данным аналитиков, такие действия руководства регулятора позволят не только стабилизировать ключевые показатели экономики Украины, но и сохранить привлекательность национальной валюты страны.

Уточнятся, что за последний год сотрудникам украинского регулятора удалось значительно "снизить" темпы роста инфляции, а также "победить" некоторые последствия инфляционных процессов в стране.   

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что Москва не может последовать примеру США или ЕС и "напечатать" большое количество ничем не обеспеченных денег. По его словам, такой финансовый подход может привести к серьезным последствиям.

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