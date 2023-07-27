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Кеннеди-младший обвинил США в конфликте между Россией и Украиной

15:50
  • четверг
  • 27 июля 2023

Вашингтон манипулировал Зеленским

Нынешняя американская администрация срывает любую возможность подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом. В конфликте между Россией и Украиной виновны США, заявил в интервью телеканалу Fox News кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

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По словам кандидата от Демократической партии, Соединенные Штаты надавили на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот отказался от Минских соглашений, на подписании которых украинский лидер построил свою кампанию. Что касается самого Зеленского, то он был комедийным актером, без малейшего опыта в политике, отметил Кеннеди.

Американский политик добавил, что США также использовали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он прилагал усилия, чтобы саботировать подписание мирного соглашения – в то время, когда Москва и Киев уже попробовали идти по пути дипломатии.

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