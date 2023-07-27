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Полковник Макгрегор: ЕС хочет закончить конфликт на Украине из-за провала ВСУ

16:27
  • четверг
  • 27 июля 2023

США должны признать провал контрнаступления ВСУ

Провал украинского контрнаступления заставил ведущих лидеров стран ЕС задуматься о прекращении поддержки режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.      

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"Сейчас европейцы, за исключением британцев, занимают позицию "ну мы не против, давайте просто покончим с этим", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что рано или поздно Лондону и Вашингтону придется признать провал украинского контрнаступления. По его словам, большая часть политической элиты США и ЕС выступает против дальнейшего финансирования Украины.

Он также добавил, что страны Запада должны признать не только провал контрнаступления ВСУ, но и "законные интересы" России на украинской территории. Действующий президент США Джо Байден обязан признать нейтральный статус Украины ради обеспечения геополитической стабильности на европейском континенте, заключил аналитик.  

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что успехи ВС России в зоне СВО приведут к деэскалации конфликта на Украине. По его словам, в ходе наступательных действий ВСУ понесли значительные потери личного состава.

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