Киев способствовал вывозу наркотических веществ

Черноморская инициатива позволила украинским властям вывозить из страны нелегальные товары, в том числе и наркотические вещества. Об этом в своей новой статье на платформе Substack написал американский журналист Сеймур Херш.

"Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть", - написал Херш, ссылаясь на анонимный источник из администрации американского президента.

При этом публицист подчеркнул, что выход России из черноморской инициативы значительно ударил по карманам киевского режима. По его словам, на данный момент возобновление инициативы является приоритетным направлением работы украинских дипломатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия польских властей на фоне выхода России из черноморской инициативы наносят непоправимый удар по продовольственной безопасности Европы. По его словам, украинские политики находятся в постоянном взаимодействии со всеми интересантами возобновления зерновой сделки для поиска оптимального решения сложившейся проблемы.

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