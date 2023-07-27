ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Херш: Украина в рамках зерновой сделки перевозила в Европу наркотики

16:49
  • четверг
  • 27 июля 2023

Киев способствовал вывозу наркотических веществ

Черноморская инициатива позволила украинским властям вывозить из страны нелегальные товары, в том числе и наркотические вещества. Об этом в своей новой статье на платформе Substack написал американский журналист Сеймур Херш.

Путин пообещал африканским странам российское зерно
Зеленский: блокировка экспорта украинского зерна через ЕС недопустима

"Экспорт из Одессы включал нелегальные товары, такие как наркотики и нефть", - написал Херш, ссылаясь на анонимный источник из администрации американского президента.

При этом публицист подчеркнул, что выход России из черноморской инициативы значительно ударил по карманам киевского режима. По его словам, на данный момент возобновление инициативы является приоритетным направлением работы украинских дипломатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия польских властей на фоне выхода России из черноморской инициативы наносят непоправимый удар по продовольственной безопасности Европы. По его словам, украинские политики находятся в постоянном взаимодействии со всеми интересантами возобновления зерновой сделки для поиска оптимального решения сложившейся проблемы. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Зерно
Зерно
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.