ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,25% годовых

ЕС продолжает борьбу с инфляцией

Руководство Европейского центрального банка приняло решение об увеличении ключевой ставки до 4,25%, передает информагентство ТАСС со ссылкой на официальное заявление пресс-службы европейского регулятора.

Уточняется, что в результате принятия такого решения процентная ставка была поднята на 25 базисных пунктов.

"Совет управляющих ЕЦБ принял решении повысить базовую процентную ставку до 4,25% годовых", - говорится в сообщении.

При этом в денежно-кредитном регуляторе ЕС подчеркнули, что решение об увеличении ключевой ставки было принято на фоне роста инфляции в странах Европы.

По данным аналитиков, такие действия европейского регулятора в краткосрочной перспективе позволят стабилизировать темпы роста инфляции, однако для продолжения увеличения макроэкономических показателей ЕС руководству регулятора необходимо предпринимать более решительные шаги.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что курс национальной валюты в ближайшие месяцы останется на уровне 90 рублей за доллар. По его словам, для "выздоровления" российской экономики необходимо не только привлекать инвестиции в долгосрочные проекты, но и осуществлять меры по стабилизации роста инфляции.

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