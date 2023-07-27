ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Преступный клан": экс-супруг Джилл Байден обвинил семью президента США в вымогательстве

17:46
  • четверг
  • 27 июля 2023

Стивенсон прожил в браке с первой леди порядка пяти лет

Семья действующего президента США Джо Байдена действует по принципам настоящего "преступного клана". Об этом в интервью новостному телеканалу Newsmax бывший муж первой американской леди Билл Стивенсон.

Конгресс США начал подготовку к импичменту Байдену
Трамп заявил, что Байден подталкивает США к третьей мировой войне

Уточняется, что Джилл Байден и Билл Стивенсон прожили вместе порядка пяти лет и развелись в 1975 году.

"Семья Байдена – преступный клан", - заявил Стивенсон.

По воспоминания Стивенсона, после "скандального" развода с Джилл дядя нынешнего хозяина Белого дома Фрэнк Байден не только угрожал ему расправой, но и вымогал у него имущество, в том числе и дом.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что политические решения нынешнего американского лидера Джо Байдена подталкивают страну к началу третьей мировой войны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джилл Байден
Джилл Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.