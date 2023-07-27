"Преступный клан": экс-супруг Джилл Байден обвинил семью президента США в вымогательстве

Стивенсон прожил в браке с первой леди порядка пяти лет

Семья действующего президента США Джо Байдена действует по принципам настоящего "преступного клана". Об этом в интервью новостному телеканалу Newsmax бывший муж первой американской леди Билл Стивенсон.

Уточняется, что Джилл Байден и Билл Стивенсон прожили вместе порядка пяти лет и развелись в 1975 году.

"Семья Байдена – преступный клан", - заявил Стивенсон.

По воспоминания Стивенсона, после "скандального" развода с Джилл дядя нынешнего хозяина Белого дома Фрэнк Байден не только угрожал ему расправой, но и вымогал у него имущество, в том числе и дом.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что политические решения нынешнего американского лидера Джо Байдена подталкивают страну к началу третьей мировой войны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"