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Собянин: Москва в пятый раз возглавила национальный рейтинг цифровизации

17:38
  • четверг
  • 27 июля 2023

Первенство столицы – результат высокой степени цифровизации всех отраслей городского хозяйства

Москва в пятый раз подряд признана национальным лидером цифровизации городского хозяйства. Столица набрала максимальные 120 баллов в рейтинге "IQ городов".

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в социальной сети "ВКонтакте", учитывались 46 показателей в 18 отраслях. Мэр отметил, что первенство столицы – результат высокой степени цифровизации всех отраслей городского хозяйства и активного внедрения технологий в социальную сферу.

"Оценивались достижения в сферах городского управления, умных технологий в ЖКХ и на городском транспорте, инноваций для городской среды, здравоохранения, экологии", - сообщил Собянин.

По словам мэра, в настоящее время на портале mos.ru доступно более 400 электронных услуг и сервисов.

Ранее сообщалось, что почти 70 тысяч москвичей ежедневно обращаются за госуслугами и получают индивидуальный подход.

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