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Греческие активисты потребовали перестать тратить деньги на Украину

18:12
  • четверг
  • 27 июля 2023

Активисты в Афинах выступили за нормализацию отношений с Россией

Участники массовых демонстраций в Греции выступили против финансирования режима Владимира Зеленского, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на комментарий одного из демонстрантов.

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Уточняется, что в митинге на южном берегу греческой столицы участвовало порядка 40-50 человек. Все участники демонстрации выступали с требованиями от властей о немедленном прекращении спонсорства киевского режима, а также о нормализации отношений с Россией.  

"Хватит платить за войну на Украине. Греция хочет быть друзьями с Россией", - скандировали участники акции.

Помимо этого, одна из участниц массового митинга упрекнула греческое правительство в пассивности и бездействии на фоне природных пожаров в стране. По ее словам, власти Греции не занимаются внутренними проблемами, предпочитая не только спонсировать Киев, но и вводить против России новые экономические ограничения.

Ранее в столице Швеции прошла массовая акция против вступления страны в НАТО. По данным СМИ, в демонстрации приняли участие студенты и простые жители, выступающие за мир на европейском континенте.

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