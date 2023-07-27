Действия российских военных привели к демилитаризации НАТО

Американские истребители F-16 не помогут Украине в противостоянии с ВС России. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"Поставки F-16 ничего не изменят для Украины. Просто будет еще одна игрушка для Москвы", - заявил Джонсон.

При этом экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что на данный момент ВС России обладают огромным количеством современных истребителей, которые способны "расправиться" не только с американскими самолетами F-16, но и с другими "передовыми" образцами военной техники НАТО.

Он также добавил, что регулярные поставки оружия и боеприпасов на Украину привели к демилитаризации НАТО. По его словам, оборонительный потенциал российских военных в зоне СВО уничтожил оборонно-промышленные комплексы США и ЕС.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что провал контрнаступления Украины заставил политическую элиту ЕС задуматься о прекращении поддержки киевского режима. По его словам, западные страны должны официально признать провал наступательных действий украинской армии.

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