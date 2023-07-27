ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС России легко уничтожат истребители F-16

18:39
  • четверг
  • 27 июля 2023

Действия российских военных привели к демилитаризации НАТО

Американские истребители F-16 не помогут Украине в противостоянии с ВС России. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Экс-разведчик ВС США Риттер: успехи ВС России приведут к деэскалации конфликта на Украине
Полковник Макгрегор: ЕС хочет закончить конфликт на Украине из-за провала ВСУ

"Поставки F-16 ничего не изменят для Украины. Просто будет еще одна игрушка для Москвы", - заявил Джонсон.

При этом экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что на данный момент ВС России обладают огромным количеством современных истребителей, которые способны "расправиться" не только с американскими самолетами F-16, но и с другими "передовыми" образцами военной техники НАТО.

Он также добавил, что регулярные поставки оружия и боеприпасов на Украину привели к демилитаризации НАТО. По его словам, оборонительный потенциал российских военных в зоне СВО уничтожил оборонно-промышленные комплексы США и ЕС.     

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что провал контрнаступления Украины заставил политическую элиту ЕС задуматься о прекращении поддержки киевского режима. По его словам, западные страны должны официально признать провал наступательных действий украинской армии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.