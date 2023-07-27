Первый день саммита Россия-Африка. Главное

Россия намерена и дальше вносить свой вклад в глобальную продовольственную безопасность

Сегодня президент выступил на пленарном заседании саммита Россия-Африка. Главной темой речи Владимира Путина стало развитие многопланового сотрудничества с африканскими государствами. Москва поддерживает страны континента в стремлении к укреплению суверенитета и рассматривает их как важных политических и экономических партнёров. Кроме того, Россия намерена и дальше вносить свой вклад в глобальную продовольственную безопасность, несмотря на выход из зерновой сделки.

Взаимные улыбки. Крепкие рукопожатия, которые часто сменялись дружескими объятиями. А кое-кто из африканских гостей для этого момента даже выучил несколько слов по-русски.

В это время в зале, где вот-вот должно было начаться пленарное заседание, участники форума Россия-Африка занимали свои места. В глаза бросалось обилие национальных костюмов. Все-таки в Петербург приехали делегации из 49 африканских стран, прекрасно понимая, какой потенциал кроется в развитии отношений с Россией.

С момента первого саммита Россия-Африка, прошедшего в Сочи, уже виден результат. Товарооборот между нашей страной и государствами этого континента достиг 18 миллиардов долларов. А по данным на этот год, уже зафиксирован рост ещё на 35 процентов. И всё это несмотря на незаконные экономические санкции, введённые против России.

И это явно не предел, учитывая взаимные возможности. Об этом в своей приветственной речи говорил и президент Путин, разъясняя сомневающимся, чем так привлекателен африканский континент.

"Потенциал Африки всем очевиден. Так, среднегодовые темпы роста ВВП континента за последние 20 лет – 4–4,5 процента в год – превышают общемировые. Население приближается к 1,5 миллиарда человек и растёт быстрее, чем где-либо в мире. Характерно и то, что прирост среднего класса, который формирует основной спрос на современные товары и услуги, обгоняет аналогичные показатели в большинстве регионов мира. Россия в лице официальных кругов, бизнеса и общественности искренне заинтересована в дальнейшем углублении многоплановых торгово-инвестиционных и гуманитарных связей с континентом", - заявил Путин.

Сюда входит энергетика, машиностроение, сотрудничество в области добычи полезных ископаемых. И, конечно же, поставки удобрений и продовольствия, чему Запад, конечно, активно пытается помешать.

"Использование санкций в политических целях и желание расширить свою юрисдикцию на чужие территории не решает ни одной проблемы, а только ухудшает их. Это мы видим в том числе на примере продовольственной безопасности", - отметила глава банка БРИКС Дилма Русеф.

С этим у многих африканских стран есть большие проблемы. Оттого они и возлагали столь большие надежды на так называемую зерновую сделку, из которой Россия была вынуждена выйти. Почему так произошло, президент Путин ещё раз подробно объяснил.

"На деле ничего не произошло из того, что мы обговаривали и того, что было нам обещано. Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Ни одно. Препятствия чинились и для безвозмездной – сейчас только мы с коллегами встречались, с руководством Афросоюза – передачи нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн таких удобрений, заблокированных в европейских портах, удалось отправить всего две партии – всего 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи тонн в Кению. Остальное осталось в руках европейцев. И это несмотря на то, что речь шла о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны в принципе распространяться. Хорошо, кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, "обогащалась", направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача! Нет, не выпускают. Несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам. С учётом упомянутых фактов мы отказались от дальнейшего продления этой "сделки", - отметил Путин.

Впрочем, беспокоиться африканским странам не о чем, подчеркнул президент. Об этом говорит и статистика. К примеру, за прошлый год Украина произвела 55 миллионов тонн зерновых. 47 из них пошло на экспорт, включая 17 тонн пшеницы. На это отнюдь не много на фоне российских показателей в 156 миллионов тонн зерна, из которых 60 было отправлено за рубеж. Что составляет 20 процентов мирового рынка.

"Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой основе, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки, тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай. Чтобы быть конкретным, добавлю, скажу: мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна, обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям", - сообщил Путин.

При этом в перспективе, говорит Путин, африканские страны сами смогут обеспечивать себя продовольствием и даже экспортировать его. Однако для этого необходимы технологии, которыми Россия, опять же, готова делиться. Еще одно направление - взаимная торговля. В ближайшие три месяца в районе Суэцкого канала будет создана российская индустриальная зона. Выпущенные там товары будут экспортироваться по всей Африке. В том числе для этого создается и транспортный коридор "Север-Юг".

"Для нас очевидно, что Россия занимает особое место в партнёрстве с нами. И мы готовы работать с Россией по всем основным темам", - сказал Азали Ассумани, председатель Африканского союза.

С руководителем Африканского союза президент Путин проводит отдельную встречу. На ней, помимо взаимного экономического сотрудничества, обсуждаются и вопросы присоединения этой организации к "большой двадцатке".

Про политическое взаимодействие в условиях нового миропорядка говорят и в ходе двусторонних встреч. В графике их сразу пять. Сначала Путин проводит переговоры с главами Мозамбика и Бурунди. Затем следуют беседы с руководителями Зимбабве, Уганды и Эритреи.

За рабочим завтраком с представителями региональных организаций Африки обсуждаются вопросы взаимодействия ЕАЭС и недавно созданной африканской зоны свободной торговли. А также борьбы с терроризмом. В этом Россия оказывает африканским странам крайне эффективную помощь. Ну а завершается первый день форума торжественным приемом от имени президента России.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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